Der Lockdown treibt wiedereinmal seltsame Blüten: In der Getreidegasse drängten sich Samstagabend Punsch- und Glühweintrinker mit ihren Heferln. Derzeit gilt das noch als Take away, darf aber nicht direkt beim Stand konsumiert werden. An Abstände hielten sich da die wenigsten. Kurios: Ab Montag, wenn der Lockdown gelockert wird, ist der Punsch-Genuss verboten. Es herrscht dann Alkoholverbot im Freien.