Eigentlich teilen Lehrer die Tests aus, zumindest in den Klassenzimmern. Diesmal wurden sie an neun Standorte in Kärnten selbst zu Tests gerufen. Ein Großteil der 13.000 Pädagogen kam, der Ablauf klappte. Samstag Mittag waren von 3000 Tests 24 positiv, also 0,8 Prozent.