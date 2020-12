Am Samstag hatte bereits der erste der zwei geplant gewesenen Super-G in St. Moritz abgesagt werden müssen. Für die Speedfahrerinnen ist damit nach der Corona-bedingten Absage von Lake Louise auch der Speed-Start in Europa ausgefallen. Dieser soll nun eine Woche vor Weihnachten in Val d‘Isere stattfinden. Vom 18. bis 20. Dezember sind in Val d‘Isere zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt.