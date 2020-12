Ein Kraftausdruck jagt den nächsten. Der gute Mann am Podium ist, formulieren wir‘s vorsichtig, merklich grantig. Es ist wohl einer seiner eigenen Spieler, den er droht „an die Wand zu nageln“. Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic verlor bei einer Pressekonferenz am Freitag die Fassung. Der Grund: Er ist überzeugt, dass ein Schützling von ihm mannschaftsinterne Infos an die Presse weitergibt.