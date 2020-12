Der Anti-Terror-Schlag in der Provinz Izmir sei über sechs Monate vorbereitet gewesen - der Anschlag in Wien war also (laut türkischen Sicherheitsbehörden) nicht die Initialzündung für den Rundumschlag. Dennoch wird immer deutlicher, wie eng die Verbindung zur rot-weiß-roten Islamisten-Szene tatsächlich war. Bei den Internet- und Handyüberwachungen vom irakischen Hauptverdächtigen Ramazan O. seien regelmäßig zwei Österreicher auf der Bildfläche aufgetaucht.