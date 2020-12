Karl Heinz Grasser beeindruckte in seinen ersten Monaten als Finanzminister. Diese Eloquenz, die jugendliche Frische, das selbstsichere Auftreten. Das war schon was. Zu seinen Roadshows, die er österreichweit inszenierte, fühlten sich verschiedenste Gruppen hingezogen. Da waren die vermeintlich smarten Aufsteiger der New Economy, die bürgerlichen Landjunker, die politische Wallfahrten aus den entlegensten Landesteilen unternahmen, die Industriellen, die dem Heroen, wie es Ex-General Krejci einmal nannte, „fast ihre Kinder zur Segnung“ gereicht hätten.