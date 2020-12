Das große Abenteuer kann beginnen. Kilian Zündel rückt heute mit seinen Juniors-Kollegen Alois Schultes, Lukas Necesany, Philipp Wimmer, Tim Harnisch, Maximilian Hengelmüller und Oskar Maier (alle zuvor negativ getestet) zum Treffpunkt des U20-Teams in St. Pölten ein. Zu einem Camp der besonderen Corona-Sorte: Bis zum Charterflug zur WM in Kanada am 13. Dezember sind drei negative PCR-Tests notwendig, darf kein einziger positiver auf das Virus bei der gesamten Delegation vorliegen.