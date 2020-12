Beinahe beschaulich ging es in Eisenstadt bei den freiwilligen Tests des Schul- und Kindergarten-Personals, die derzeit stattfinden, zu: Hände desinfizieren, Fieber messen, registrieren - und nur Minuten später war alles schon wieder vorbei. Wartezeiten gab es keine, stattdessen ein kontinuierliches Kommen und Gehen. „Seit heute, 7 Uhr, sind 2300 Personen getestet worden. Davon waren vier Personen positiv, das entspricht 0,17 Prozent“, zog Militärkommandant Gernot Gasser am Samstagnachmittag eine erste Bilanz. Erfreulich für Bildungsdirektor Heinz Zitz: „Die Lehrer müssen am Montag arbeiten. Das heißt wir müssen eine entsprechende Personalplanung machen, wer kann unterrichten, wer nicht.“