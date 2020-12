Frankreichs Ex-Präsident Valéry Giscard d‘Estaing ist am Samstag im engsten Kreis beigesetzt worden. An der Zeremonie an seinem Wohnsitz Authon in der Loire-Region nahmen nur seine Familie und seine engsten Freunde teil. Bei trübem Wetter standen Polizisten Wache vor der Kirche Saint Hilaire. Der Sarg des am Mittwoch verstorbenen Altpräsidenten war in eine französische und eine EU-Flagge gehüllt.