Eltern und Kinder aus der ganzen Welt

Marguerite Dunitz-Scheer ist Kinderärztin von Weltrang. „Etwas, das so einfach aussieht wie Essen, kann sehr schwer sein. Jedes Kind bringt seine Geschichte mit.“ Sie hat NoTube im Jahr 2009 mit Kollegen gegründet, seit 2016 gibt es die Niederlassung in Graz. Sie ist einzigartig auf der Welt. Für zwei Wochen kommen die Familien zu einem Intensiv-Kurs hierher. Am Gang hallen die verschiedensten Sprachen: Niederländisch, Ungarisch, Englisch... Die Familien verbringen den Tag im Ambulatorium. 168 Kinder wurden heuer schon betreut, gut die Hälfte davon telemedizinisch online.