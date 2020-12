Das Schneechaos hat Tirol weiterhin fest im Griff: Am Sonntagmorgen vermeldete die Polizei eine Straßensperre in Gries am Brenner und einen Murenabgang in Kolsassberg. Doch auch in Umhausen, Wenns, Pettnau und Neustift im Stubaital wird von Straßensperren aufgrund des extremen Schneefalls berichtet.