Die Zahl der Schutzsuchenden geht weiter zurück. In Oberösterreich befinden sich 3765 Menschen in der Grundversorgung. Das sind um 9428 weniger als am absoluten Höhepunkt Ende 2016. Obwohl bereits 20 Quartiere geschlossen wurden, steigt die Zahl der freien Schlafstellen auf 800. „Viel zu viel“, kritisiert die FPÖ.