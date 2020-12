Fahrrad war völlig beleuchtet

„Ich kann es noch gar nicht fassen. Sie war so ein liebenswerter Mensch, es tut einfach weh, wenn so etwas passiert“, so Gabauer. Der junge Unfalllenker gab an, dass er die Radfahrerin auf der geraden Straße mit Tempo 70 nicht gesehen habe. Das Fahrrad war völlig beleuchtet und das Opfer trug eine pinke Jacke und einen Helm samt Rückstrahler.