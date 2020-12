Trotz des heurigen Krisenjahres hält die Landesregierung am Mindestlohn für Gemeindebedienstete ab 2021 fest. Beschlossen wird die Gesetzesnovelle bei der Landtagssitzung in wenigen Tagen. Aber: Ob das neue Besoldungsschema umgesetzt wird, wird in den einzelnen Gemeinden selbst entschieden werden.