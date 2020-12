Klopp: „Ich bin nicht wie er“

Klopp ein Egoist? Das will der Deutsche nicht auf sich sitzen lassen. Bei der Liverpool-Pressekonferenz am Freitag holte er zum Gegenschlag aus und sagte in Richtung Neville: „Ich bin nicht wie er. Was immer er sagt, zeigt womöglich nur, wie er sich in solchen Situationen verhalten würde. Ich aber spreche nicht nur für Liverpool, sondern für alle Premier-League-Spieler.“ Ach ja: Natürlich forderte Klopp bei der Pressekonferenz einmal mehr die Rückkehr zur Fünf-Wechsel-Regel - auch auf die Gefahr hin, von Neville wieder als egoistisch abgestempelt zu werden.