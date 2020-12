Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Samstag erklärt, dass die Bundesregierung die Rückzahlung von Steuerschulden über einen längeren Zeitraum ermöglichen werde. Bereits 2022 soll sich das Budget wieder normalisieren - mit den richtigen politischen Maßnahmen seien jedenfalls keine Steuererhöhungen notwendig, so der Minister. Wenig Vertrauen in derlei Pläne hat die Opposition: Während die FPÖ vor einem gewaltigen Sparpaket warnt, fordert die SPÖ Blümel auf, aus dem „Winterschlaf“ zu erwachen.