Heute Abend wird der zweite Teil der großen Jubiläumsfolge ausgestrahlt. Seit Jahrzehnten wird auch in Österreich ermittelt. Das beliebte Duo Moritz Eisner und Bibi Fellner, dargestellt von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, verschlug es in „Her mit der Marie“ ins Burgenland. Der eigentliche Tatort war zwar im niederösterreichischen Mitterndorf an der Fischa, gedreht wurde aber auch in Kleinhöflein und in Sankt Georgen. Als Filmkulisse diente 2017 etwa der Tennisplatz in Kleinhöflein. Regie führte bei der Episode, in der auch Publikumsliebling Thomas Stipsits zu sehen ist, die gebürtige Eisenstädterin Barbara Eder.