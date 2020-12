„Beam me up Scotty“, steht angelehnt an die Kultserie Star Trek an der Mauer neben dem Lift. „Ich bin ein Trekkie“, sagt Andreas Fill und lächelt, als er in der neuen Future-Zone des von ihm geführten Anlagenbauers in Gurten steht. Im Raumschiff der Zukunft gibt’s eine eigene Wissensfabrik für Kinder ab drei Jahren.