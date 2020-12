Bundesweit fehlen den Kommunen heuer und im nächsten Jahr 2,5 Milliarden Euro. Ohne Wien wohlgemerkt. Landesvize Franz Schnabl fordert daher ein Paket, das Planungssicherheit garantiert. Wasserversorgung, Müllentsorgung, Sanierung und Bau von Straßen, Schulen, Kindergärten, Sport. Vieles, was für uns alltäglich ist, würde es ohne die kommunale Verwaltung nicht geben. Corona reißt nun ein tiefes Loch in die Budgets. „Steigende Kosten bei weniger Einnahmen bedeuten, dass künftig weniger in die Lebensqualität vor Ort investiert werden kann“, so Andreas Kollross, Kommunalsprecher der SPÖ im Parlament und Bürgermeister von Trumau im Bezirk Baden.