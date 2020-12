Porsche steckt rund 20 Millionen Euro in das Unternehmen und will den grün produzierten Kraftstoff zunächst in Rennautos und in der Fahrzeugerprobung einsetzen. Später sollen dann auch Serienmodelle damit fahren. Das Projekt „Haru Oni“ in der Provinz Magallanes nutzt die guten Windbedingungen im Süden des Landes, um mit Hilfe von grünem Windstrom klimaneutralen Kraftstoff zu erzeugen. Im Zuge der nationalen Wasserstoffstrategie Deutschlands erhält Siemens Energy für das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Förderung von rund acht Millionen Euro.