Gegen 7.30 Uhr fuhr das bosnische Ehepaar aus dem Bezirk Sankt Veit an der Glan (Kärnten) auf der B 317 von Kärnten kommend in Fahrtrichtung Neumarkt in der Steiermark. Dabei geriet das Auto vermutlich aufgrund der glatten, nassen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern. In weiterer Folge kam der Pkw links von der Fahrbahn ab, prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und blieb neben der vorbeiführenden Richtungsfahrbahn der Gegenrichtung seitlich liegen.