Moskau, die größte Stadt Europas, hat am Samstag als erste Metropole in Russland mit groß angelegten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In 70 Kliniken der Stadt starteten am Morgen die Impfungen mit dem in Russland entwickelten Vakzin „Sputnik V“. Laut dem operativen Stab der Hauptstadt wurden zunächst Mitarbeiter des Bildungs- und des Gesundheitswesens sowie sozialer Dienste gegen die Lungenkrankheit Covid-19 geimpft.