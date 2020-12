Kulanz von Online-Portal airbnb

Eine Unterkunft für einen Sommerurlaub hatte Heidi B. für acht Personen über eine Internet-Plattform reserviert. „Wir haben uns dann doch für eine andere Bleibe, die wir bei dem Anbieter gefunden haben, entschieden. Obwohl die Stornierung gratis sein sollte, wurde eine Service-Gebühr verrechnet“, wandte sich die Oberösterreicherin an uns. Wie airbnb uns mitteilte, haben sich die beiden Buchungen überschnitten. In solchen Fällen stehe an und für sich keine Erstattung zu. In einmaliger Kulanz wurde die Gebühr nun aber erstattet.