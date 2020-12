Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am Freitagnachmittag in Urscha (Gemeinde Gleisdorf) auf der Gemeindestraße zwischen Raabbrücke und Mehrzweckhalle zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, der so stark war, dass sich in beiden Fahrzeugen der Airbag öffnete. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.