Weltweit arbeiten Wissenschafter an der Erforschung der Dynamik des Coronavirus. So auch das Wiener Unternehmen Dolphin Technologies, das am Freitag ein neues Prognose-Tool online gestellt hat. Mit diesem kann die Anzahl der Neuinfektionen bis zu sechs Tage vorhergesagt werden. Das Modell beruht auf dem Mobilitätsverhalten von 30.000 Autofahrern in Österreich, die mit einer Telematik-Applikation von Dolphin unterwegs sind.