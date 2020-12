Zweiter Kurzzeit-Standort in Linz geplant

Um weniger anfällig für Zwischenfälle am Flughafen Zeltweg zu sein, gibt es beim Bundesheer bereits seit Längerem Pläne, am Fliegerhorst Linz-Hörsching eine Forward Operating Base, also einen temporären Stützpunkt, einzurichten. Die notwendigen Unterstände, Munitionslager und Startaggregate für einen Eurofighter-Betrieb in Linz sind allerdings noch nicht angelegt, die Um- und Zubauten erfordern Investitionen in Millionenhöhe.