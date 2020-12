In der Ehe kriselte es von Anfang an und beide reichten nur neun Monate später die Scheidung ein. Als Begründung gibt Cyrus an, dass ihr eine „Märchenehe“ nur angedichtet worden sei: „Zu der Zeit habe ich mit Drogen und Alkohol herumexperimentiert. Und mit den Leuten, die um mich herum waren, konnte ich einfach niemals mein volles Potenzial erreichen.“