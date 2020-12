Einkaufszentren „bestens vorbereitet“

Man sei bestens gerüstet, heißt es von den Einkaufszentren. „Mit Montag gehen die Center – mit Ausnahme der Gastronomie – wieder in den ,Normal-Modus‘ über und sind mit umfangreichen Hygiene-Maßnahmen und kompletten Warensortimenten in den Läden bestens vorbereitet“, heißt es etwa vom Betreiber SES. Einige Gastronomen bieten Take-Away an, konsumiert darf aber nicht werden. So wolle man „das Verweilen verhindern“, sagt Anschober.