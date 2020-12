Nachdem eine Familie in Reith im Alpbachtal den ganzen Freitag über den Schwedenofen im Wohnzimmer in Betrieb gehabt hatte, wollten sie am späten Abend noch einmal einheizen. Plötzlich ertönten mehrere laute Knallgeräusche aus dem Ofen, Rauch trat aus und Funken sprühten aus dem Kaminrohr - im Bereich eines Holzbalkens.