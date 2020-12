Der Sprössling des Paares aus Niederösterreich quietscht vergnügt: Er weiß nichts von den Sorgen, die dieses Jahr seinen Eltern gebracht hat. Im März hätte Manuel W. mit seiner Arbeit am Flughafen starten sollen. Die Prüfungen dafür waren schon absolviert. Dann kam der Lockdown, der Flugverkehr stoppte - das Aus für den Job. Zeitgleich kam das Baby auf die Welt. Die Beantragung von Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld dauerte in der Krise an. Manuel suchte intensiv nach einem Job, fand einen in einem Postverteilungszentrum.