SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Samstag ihren Vorstoß bezüglich Coronavirus-Heimtests in der „ZiB 2“ vom Freitagabend erläutert. In einer schriftlichen Stellungnahme plädiert sie nun dafür, dass sich die Österreicher künftig zweimal pro Woche selbst testen. Die Materialien dafür sollten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.