Testkarte in Klagenfurt

In Der Landeshauptstadt wird es eine Orientierungskarte geben, die zeigen soll, wo man getestet werden kann. Diese gibt eine Orientierungshilfe, welche Teststation bevorzugt besucht werden soll. Weiters werden Stadtbusse der Klagenfurt Mobil GmbH kostenlos zu den Teststationen fahren. Ergänzende Informationen dazu finden Sie in der Beilage.