Wenn man also mehrmals wöchentlich, zum Beispiel via Smartphone („nicht physisch“), mit jemandem chattet und die jeweilige Person als „wichtige Bezugsperson“ erachtet, steht einem Treffen trotz „Ausgangssperre“ eigentlich nichts mehr im Weg - außer der eigenen Vernunft wohlgemerkt. Denn obgleich der Gesetzestext (wortwörtlich ausgelegt) auch Tür und Tor für lang ersehnte Online-Gspusis via Tinder und Co. öffnet, ist die Intention der Verordnung freilich eine andere.