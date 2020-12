Die Rute bekamen am Freitag Beamte in Längenfeld zu spüren: Die Polizei war zu einem illegalen Krampuslauf mit drei Teilnehmern gerufen worden, als ein kostümierter Einheimischer (19) ausrastete. Nachdem er die Polizei attackiert hatte, flüchtete er filmreif über ein Bachbett - die Polizei konnte jedoch seinen Fußspuren bis zu einem Einfamilienhaus folgen. Nach weiterem Hin und Her wurde der junge Mann festgenommen.