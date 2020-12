Die Corona-Lage in steirischen Pflegeheimen spitzt wich weiter zu. IIn einem Pflegeheim in St. Lorenzen im Mürztal hat ja schon zu Beginn der Woche das Bundesheer das Kommando übernehmen müssen. Nun gibt es auch in Pflegeheimen in Semriach und Fürstenfeld Corona-Cluster.