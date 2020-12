Lange Zeit wurde gerätselt, wie der Attentäter von Wien, Kujtim F., in die Innenstadt gekommen ist, wo er am Abend des 2. November vier Menschen erschossen und 23 weitere zum Teil schwer verletzt hat. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass der 20-jährige Attentäter zu Fuß aus dem 22. Bezirk in die Innenstadt gegangen ist. Dort soll er kurz vor der Tat noch sein Handy weggeworfen haben.