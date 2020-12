Etwa 26.000 Pädagogen und Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten sind am Samstag und Sonntag in der Steiermark zum Massentest aufgerufen. Bis Freitagnachmittag lagen 20.000 Anmeldungen vor. Samstagfrüh bildeten sich bereits Schlangen, etwa vor dem Grazer Congress oder vor der Ottersbachhalle in St. Peter am Ottersbach.