Zwei aus 13 verloren

Dafür benötigt Rapid am Donnerstag in Wien „nur“ ein 1:0 oder einen Sieg mit zwei Toren Differenz gegen Molde, um das direkte Duell zu gewinnen. In Norwegen hatte man ja 0:1 verloren. Auch da ärgerte Kühbauer die Kritik. „Auch wenn es in Österreich einige glauben, aber Molde sind auch keine Skifahrer.“ Wie wahr. Seit Ende September verlor Molde von 13 Spielen nur zwei - beide gegen Arsenal.