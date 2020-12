Der in Völs aufgewachsene und jetzt in Volders beheimatete vielschichtige Bühnenmensch Bernhard James Lang studierte Philosophie und Logotherapie. Sein Medizin-Studium wurde wegen der schon damals zahlreichen Bühnenauftritte bewusst abgebrochen, um dem Drang, künstlerisch tätig zu sein, mehr Raum geben zu können. In seinen jungen Jahren wurde er in seiner damaligen Pfarrkirche für das Musical „Jesus Christ Superstar“ als Jesus angefragt.