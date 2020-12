Am 6. Juli 1974 raste Lauda im Ferrari im Qualifying für den Grand Prix von Frankreich in Dijon-Prenois in 58,79 Sekunden zur Poleposition. Diese bis heute geltende Quali-Bestzeit wird in Bahrain fallen. Weil der Außenkurs, der aus drei Links- und acht Rechtskurven besteht, zum ersten Mal für ein internationales Rennen verwendet wird, ist offen, wie sich das Gripniveau entwickelt, auch der Wind kann erheblichen Einfluss haben. Trotzdem rechnet man mit einer Pole-Zeit von rund 53 Sekunden.