Während es in den Bergen schneit, sorgt in den tieferen Lagen Regen für glatte Straßen. Noch am Samstagvormittag soll es weiteren Niederschlag in ganz Kärnten geben. Die B 111 musste ab Kötschach Mauthen bis ins Lesachtal gesperrt werden - dort liegen bereits knapp 80 cm Schnee. Wegen der starken Schneefälle wurde der Grenzübergang am Plöckenpass zwischen Mauthen und Palluzza gesperrt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.