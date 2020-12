Not gegen Elend traf die Zweitliga-Partie in Graz-Liebenau anfangs sehr gut - ein Verlegenheitskopfball von Wackers Ronivaldo in Minute 35 war die erste „Torchance“. Wobei dem GAK vor dem Pausenpfiff ein reguläres Tor aberkannt wurde: Schellnegger war bei seinem Schuss unter die Latte zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen worden.