E-Mail machte Heer Strich durch Rechnung

Wegen „eines automatisch generierten Mails“, so Militärkommandant Anton Waldner, bekamen einige Lehrer bereits am Freitag einen Termin, darunter auch Personal aus Oberösterreich. Das Bundesheer warf seine Planungen daraufhin kurzerhand über den Haufen. Das Motto von Waldner: „Es wird alles getestet, was kommt.“ Für die bis zu 17.500 Pädagogen stehen heute und morgen laut der Logistikabteilung des Heeres rund 20.000 Testkits auf 33 Teststraßen bereit. Bildungsdirektor Rudolf Mair hofft auf möglichst große Beteiligung an der Aktion. „Wir haben schon bei Studierenden angefragt, ob sie mit einem Sondervertrag einspringen könnten, falls zu viele Lehrer durch positive Tests ausfallen“, so Mair.