„Ausrücken“ hieß es am Freitagnachmittag für die Freiwilligen Feuerwehren Edelschrott und Voitsberg: In Edelschrott war nämlich eine Lenkerin mit ihrem Pkw von einer Gemeindestraße abgekommen. Sie geriet auf den Gegenhang, überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Die Frau hatte Glück und blieb unversehrt. Die 15 Kameraden bargen das Wrack.