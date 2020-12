Auf einer siebenstufigen Leiter stehend, versuchte am Freitag ein Rumäne (41), der in Wien lebt, eine Deckenverschalung zu entfernen. Plötzlich kippte der Arbeiter mit der Holzstehleiter aber um und schlug am Boden auf. Er erlitt schwere Verletzungen an den Schultern und am Rücken. Er wurde ins LKH Graz eingeliefert.