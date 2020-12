Von Australien nach Österreich. Nicht der alltäglichste Transfer im Fußball-Business. Gregory Wüthrich verließ aber das sonnige Perth in Down Under für Sturm Graz. „Australien war ein Schritt, der mir gut getan hat. Davor hat’s bei Young Boys Bern Unstimmigkeiten gegeben. Es war klar, dass ich die Schweiz verlasse. Dann kam das Australien-Angebot. Damals war ich mental in einem Loch, aber die schöne Zeit in Australien, wo du am Strand lebst, hat geholfen. Ich bin extrem frisch zurückgekommen.“