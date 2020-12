Lidl Österreich hat das Produkt „Nautica ASC geräucherte Forellenfilets, 125g“ in den Sortierungen Natur und Pfeffer des Herstellers Agustson a/s mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG unabhängig vom Verbrauchsdatum zurückgerufen. In dem Produkt wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Der Erreger kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen sein.