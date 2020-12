Erbgut wird nicht verändert



Doch was ist ein Vektorimpfstoff, was ein mRNA-Impfstoff? „So groß ist der Unterschied in Wirklichkeit gar nicht“, sagt Zeitlinger, und erklärt: ein Vektorimpfstoff transportiert Erbinformation von jenem Virus, gegen den wir Antikörper bilden sollen, über einen harmlosen Virus in den menschlichen Körper. Hier fungiert also ein zweiter Virus, der uns nicht krank machen kann, als Transportmittel. „Der messenger-RNA-Impfstoff braucht den Vektor nicht“, fährt Zeitlinger fort, sondern bringt den Virus direkt in die Körperzelle. Nicht aber in den Zellkern, wo sich das menschliche Erbgut befindet - weswegen es hier auch zu keinen Abänderungen kommen kann, beruhigt Zeitlinger.