Rote Testerin. Voll angelaufen sind am Freitag die Corona-Massentests in Wien, Tirol und Vorarlberg. Mit Computer-Problemen in Wien und Tirol, klaglos in Vorarlberg, wo sich eine landeseigene EDV-Lösung offensichtlich bewährt. In Wien mischte sich in die vom türkisen Kanzler Kurz initiierten Tests eine rote Testerin: Denn SPÖ-Parteichefin und Ärztin Rendi-Wagner nahm im Messezentrum im Dienste des Samariterbundes Abstriche. Die ersten Rückmeldungen über die Zahlen bei den positiv Getesteten scheinen erfreulich, weil am Freitag nur eine verschwindend geringe Minderheit infiziert war. Heute geht es in den drei Bundesländern weiter, dazu kommen die Lehrer österreichweit. Unterdessen bleiben die Infektionszahlen in Österreich weiterhin auf hohem Niveau: Am Freitag wurde ein 24-Stunden-Wert von wieder fast 4000 vermeldet. Vor allem wurden wieder mehr als 100 Tote gezählt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der zweite Lockdown zu Ende geht …