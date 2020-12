Die Tarnung des in Ungarn produzierten Cannabiskrauts war perfekt: Die Schmuggelware wurde fein säuberlich in Schachteln mit der Aufschrift des Luxus-Labels Prada verpackt, in den slowenischen Lkw eines kroatischen Fahrers (47) verfrachtet und nach Österreich transportiert. Die Rede ist von mindestens 35 Kilo. In Wien wurde der „Stoff“ zu Geld gemacht.